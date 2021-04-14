Названы неочевидные причины возникновения рака

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Слишком горячая пища может стать причиной развития онкологического заболевания. Об этом сообщил врач-радиотерапевт онколог, заведующий поликлиникой «Медицинский город» Станислав Ракитин.

В интервью изданию «Тюменская область сегодня» Ракитин пояснил , что употребление слишком горячей пищи ведёт к ожогам и деформации клеток, сказывается на работе внутренних органов, и в первую очередь страдает пищевод. Подтверждением этого тезиса, по словам врача, служит Япония.

Там опухоли пищевода и желудка в топе болезней. Это происходит из-за того, что японцы употребляют продукты сразу, в очень горячем виде, — подчеркнул медик.

Ещё одна неочевидная причина возникновения рака — беспорядочные половые связи. Чаще всего с данной проблемой сталкиваются женщины, которые могут заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ), который несёт риски развития онкологических заболеваний шейки матки, горла и лёгких, утверждает Ракитин.

Наличие ВПЧ в организме действительно ведет к развитию онкологических процессов. Мужчины больше выступают здесь как переносчики, — полагает медик.

Врач посоветовал женщинам соблюдать профилактические меры, регулярно посещать медицинских специалистов, делать скрининг и при обнаружении вируса подавлять его.

По словам Станислава Ракитина, чаще всего на развитие раковых заболеваний влияет генетическая предрасположенность, к которой также добавляется состояние иммунитета и вредные привычки — курение и употребление алкоголя. При этом обе вредные привычки увеличивают риски развития онкологии в два раза.

Ранее стало известно, что учёные нашли в мозге «горячие точки», указывающие на онкологию. Об этом писал NEWS.ru.