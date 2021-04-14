Учёные нашли в мозге «горячие точки», указывающие на онкологию

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В головном мозге человека существуют скопления клеток, определяющих места, в которых опухоли могут превратиться в злокачественные. Такое открытие сделали британские нейрохирурги, о результатах их исследования пишет Neuro-Oncology Advances.

Специалисты Лондонского института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа в сотрудничестве с британским фондом NHS Foundation Trust решили отыскать клеточные маркеры для прогнозирования развития опухоли. Для этого были отобраны и проанализированы фрагменты живой ткани мозга 20 человек, которые были прооперированы по поводу удаления опухоли головного мозга.

Отобранные образцы были охлаждены и помещены в раствор спинномозговой жидкости, а после доставки в лабораторию их поместили в инкубационную камеру и подсветили флуоресцентными красителями для лучшего изучения под микроскопом.

В ходе работ учёные обнаружили так называемые «горячие точки» скопления опухолевых клеток, сгруппированных вокруг кровеносных сосудов. Исследователи полагают, что именно эти участки могут выступать в качестве рассадников злокачественного прогрессирования, когда опухоль в короткие сроки становится быстрорастущей и не поддаётся контролю.

По словам учёных, их открытие может дать шанс на то, чтобы установить, в какой именно момент опухоль головного мозга становится злокачественной.

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