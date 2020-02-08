https://static.news.ru/photo/71714f58-4a49-11ea-a33d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные выяснили, что растущие в тропиках деревья могут очень многое рассказать о влиянии человека на окружающий мир. Доклад международной команды исследователей опубликован в журнале Trends in Plant Science.

Чтобы изучить антропогенные изменения, учёные использовали комбинацию дендрохронологии, радиоуглеродного датирования, изотопного и генетического анализов. По их мнению, такая методика может быть эффективной при исследовании доисторических, исторических и промышленных периодов человеческой деятельности и применима для тропических лесов по всему миру.

Ранее считалось, что тропический лес для человеческой деятельности является «зелёной пустыней». Помимо этого, учёные предполагали, что из-за особенностей климата, который не подразумевает заметной смены времён года, годовые кольца деревьев не имеют чёткой системы. Всё это делало невозможным использовать их в качестве маркера датированной информации об изменениях окружающего мира.

Однако учёные решили систематизировать все научные работы за последние 20 лет и пришли к выводу, что это не так. Исследователи установили, что человеку удалось изменить те места на Земле, которые раньше считались «нетронутыми уголками».

Оказалось, что более 200 видов тропических деревьев стабильно образуют годовые кольца и не хуже своих северных собратьев. Новая работа показала, как по анализу тропических деревьев можно документировать изменения в генетическом разнообразии до и после вырубки леса. Вскоре станет возможным и реконструировать различные исторические события, связывая их с вырубкой и уходом за землями, особенно там, где есть подробная информация об истории и археологии.

Понимание того, как человек и его экономические системы изменяли тропические леса, поможет в будущем их сохранить. По словам учёных, долгое время никто не мог себе представить, что деревья тропиков дадут так много полезных сведений.

Люди веками проводили археологические раскопки, чтобы разобраться в своей истории, но поиски эти велись буквально под ногами у главных свидетелей, которые долгое время хранили огромное количество секретов.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году лесные пожары привели к уничтожению тропических лесов в Амазонке на площади 8,4 млн футбольных полей. Учёные из Калифорнийского университета в Ирвине считают, что по мере того как климат будет становиться всё суше, будущие пожары станут более разрушительными.