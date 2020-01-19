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В 2019 году лесные пожары привели к уничтожению тропических лесов в Амазонке размером 8,4 млн футбольных полей.

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвине считают, что по мере того, как климат будет становиться всё суше, будущие пожары станут более разрушительными. Они прогнозируют, что уже к 2050 году количество сожжённых лесов может удвоиться и поглотить 16% тропических лесов.

Пожары также могут изменить способность леса поглощать углекислый газ из атмосферы. Новое исследование показало, что в будущем лес фактически может начать вносить в воздух больше газов от потепления планеты, чем он поглощает, пишет Science Advances.

Как писал NEWS.ru ранее, NASA сообщило об «осушении» атмосферы над Амазонией. Объём воды в нижних слоях атмосферы над Амазонией за последние 20 лет резко уменьшился по вине человека. Это может привести к полному исчезновению тропических лесов уже к началу следующего столетия.