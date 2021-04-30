Соратник Илона Маска ушёл из компании, которая чипировала обезьяну

Пользователи спросили его в комментариях, чем он планирует заняться теперь. Ходак ответил, что «не Парком Юрского приода». Так он пошутил о своём твите, опубликованном в начале апреля. Тогда он написал, что постройка парка с динозаврами из фильма, вероятно, возможна, но с выведением новых видов животных, а не воспроизведением генетически достоверных.
Накануне Илон Маск сообщил, что специалистам его компании Neuralink удалось вживить в мозг обезьяны чип, что сделало её способной играть в видеоигры. В августе предприниматель сообщал, что подобное устройство было успешно имплантировано в мозг свиньи.
Стартап Neuralink Маск создал в 2017 году, а в 2019-ом прошла презентация, в ходе которой компания сообщила о первых шагах по разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера. Маск тогда рассказал, что при помощи имплантации такого чипа парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютером или смартфоном. Также он выразил надежду, что мозговые чипы позволят регулировать уровень гормонов при некоторых заболеваниях, снимать тревогу или концентрироваться на размышлениях.
Специалисты Neuralink уже успешно имплантировали в мозг двух свиней беспроводную версию нейроинтерфейса (8 мм в диаметре) и затем извлекли её без вреда для животных. По словам Маска, цена устройства, получившего название Link, составит несколько тысяч долларов.