Соратник Илона Маска ушёл из компании, которая чипировала обезьяну

https://static.news.ru/photo/fc4ce184-ab3a-11eb-b165-96000091f725_660.jpg Фото: Neuralink/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Сооснователь стартапа по вживлению чипов для управления компьютерами Neuralink и соратник Илона Маска Макс Ходак покинул компанию. Об этом он написал в Twitter.

Предприниматель отметил , что покинул организацию несколько недель назад. Он не раскрыл причины ухода и рассказал, что многому научился за время своей работы и остаётся «болельщиком» стартапа.

Some personal news: I am no longer at Neuralink (as of a few weeks ago). I learned a ton there and remain a huge cheerleader for the company! Onward to new things. — Max Hodak (@max_hodak) May 1, 2021

Пользователи спросили его в комментариях, чем он планирует заняться теперь. Ходак ответил, что «не Парком Юрского приода». Так он пошутил о своём твите, опубликованном в начале апреля. Тогда он написал, что постройка парка с динозаврами из фильма, вероятно, возможна, но с выведением новых видов животных, а не воспроизведением генетически достоверных.

Накануне Илон Маск сообщил, что специалистам его компании Neuralink удалось вживить в мозг обезьяны чип, что сделало её способной играть в видеоигры. В августе предприниматель сообщал, что подобное устройство было успешно имплантировано в мозг свиньи.

Стартап Neuralink Маск создал в 2017 году, а в 2019-ом прошла презентация, в ходе которой компания сообщила о первых шагах по разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера. Маск тогда рассказал, что при помощи имплантации такого чипа парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютером или смартфоном. Также он выразил надежду, что мозговые чипы позволят регулировать уровень гормонов при некоторых заболеваниях, снимать тревогу или концентрироваться на размышлениях.

Специалисты Neuralink уже успешно имплантировали в мозг двух свиней беспроводную версию нейроинтерфейса (8 мм в диаметре) и затем извлекли её без вреда для животных. По словам Маска, цена устройства, получившего название Link, составит несколько тысяч долларов.