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Изобретение жёсткого конского седла положило начало крупным миграциям, позволило кочевникам освоить большие пространства Евразии. Считалось, что появилось седло не ранее III века нашей эры и было изобретено гуннами.

Ученые Южного научного центра РАН установили, что седло было изобретено на тысячу лет раньше, чем предполагалось. По словам завотдела археологии ЮНЦ РАН доктора исторических наук Сергея Лукьяшко, конструкция жёсткого седла (ленчик и полки) появилась ещё в скифскую эпоху во второй половине IV века до нашей эры, пишет РИА Новости.

Такой вывод он сделал на основе анализа данных из раскопок, проведённых, в Керчи и на территории Украины в Александропольском кургане, где были найдены верховые кони с остатками амуниции.

Ранее учёные объяснили появление каменных истуканов на острове Пасхи. Как сообщал NEWS.ru, моаи устанавливались с целью повышения урожайности местных земель.