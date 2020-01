Учёные из университетов Тафтса и Вермонта создали «биологические машины» из стволовых клеток африканской шпорцевой лягушки. Миниатюрные «живые» роботы (не более 1 мм в длину, ширину и высоту) способны самостоятельно двигаться, переносить грузы и регенерировать.

В статье в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences учёные рассказали, что итоговую форму биороботов выбрал компьютер, который группировал от 500 до 1000 клеток сердца или кожи...