https://static.news.ru/photo/64d58196-2083-11ea-b443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Düttmann/dpa/Global Look Press

Каменные истуканы — моаи — устанавливались древними полинезийцами на острове Пасхи с целью повышения урожайности местных земель. К такому выводу пришли археологи и почвоведы из США, Новой Зеландии и Чили.

Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте Phys.org.

Предметом изучения учёных стали две монолитные статуи, установленные около вулкана Рано Рараку в восточной части острова. Автор исследования Джоанна Ван Тилбург отметила, что химический анализ почвы выявил в её составе высокую концентрацию фосфора и кальция, важных для высокого урожая элементов. Более того, исследователи нашли доказательства того, что в данном месте в древности выращивались некоторые культуры.

Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется, — отметила Ван Тилбург.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа египетских археологов обнаружила верхнюю часть статуи фараона Рамзеса Второго. Объект нашли в районе Мит Рахина в Гизе неподалёку от храма древнеегипетского бога Птаха. Это не первый раз, когда археологам попадается подобная статуя одного из фараонов III династии, но именно эта была сделана из дерева. Высота находки составляет 105 см, ширина 55 см.