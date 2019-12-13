https://static.news.ru/photo/c1ba2564-1d8c-11ea-816f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Antiquities وزارة الآثار/facebook.com

Группа египетских археологов обнаружила верхнюю часть статуи фараона Рамзеса Второго.

Объект нашли в районе Мит Рахина в Гизе неподалёку от храма древнеегипетского бога Птаха, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство по делам памятников древности.

Обнаружена верхняя часть редкой статуи Рамзеса Второго из розового гранита в виде «Ка», который символизирует силу, жизнеспособность и скрытую душу, — сказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

По его словам, это не первый раз, когда археологам попадается подобная статуя одного из фараонов III династии, но именно эта была сделана из дерева.

Высота находки составляет 105 см, ширина 55 см. Над головой находится изображение символа «Ка» в виде поднятых рук. Он может олицетворять силу и жизнеспособность.

Статуя фараона была найдена на частной территории, хозяин которой проводил раскопки, но был задержан в начале декабря туристической полицией. Объект направили в близлежащий музей под открытым небом, где он пройдёт реставрацию.

Согласно историкам, Рамзес Второй, правивший в 1279–1213 до н.э., благодаря завоеваниям и освоению новых территорий, а также успехам в строительстве и развитии системы ирригации сделал Египет великой державой.

Как писал NEWS.ru, учёные из австралийского университета Гриффита обнаружили в Индонезии самое древнее изображение сцены охоты. В пещере на юге острова Сулавеси они нашли рисунок зверей и вооружённых людей, которому, предположительно, почти 44 тысячи лет.