Российские учёные разрабатывают вакцину против аллергии на кошек

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Учёные Сеченовского университета ведут разработку вакцины против аллергии на кошек. Препарат может появиться уже в 2021 году, заявил ректор вуза Пётр Глыбочко.

Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы, если пандемия не помешает, в этом году будет, — отметил Глыбочко, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что исследования вакцины уже завершены, в настоящее время ведутся переговоры о запуске. Также известно, что документы на регистрацию препарата ещё не поданы.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что инструкция к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» изменилась, теперь в ней появилось предупреждение для людей с онкологическими заболеваниями.

Как поясняется, новый пункт внесён из-за недостатка информации о том, как препарат может влиять на «поведение» злокачественных новообразований.