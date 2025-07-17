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17 июля 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 июля, грибки, полынь и злаки

Пыльца на 17 июля 2025 года Пыльца на 17 июля 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какой сегодня, 17 июля, уровень пыльцы в столице? Как обстоят дела со злаками и полынью, какова концентрация спор плесневых грибков? Обо всем этом рассказываем в нашей статье.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В четверг погода остается похожей на ту, что держалась в начале недели: ожидается переменная облачность, возможны осадки и даже грозы. Температура находится в районе +21–25 градусов. Не лучшая погода для прогулок, но по крайней мере дожди не способствуют большому распространению пыльцы.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 17 июля

Уровень пыльцы в воздухе 17 июля крайне высок. Лидеры по аллергенности — злаки: они все еще массово цветут, и их концентрация достигает очень высокого уровня — от 1001 до 5000 единиц на кубометр. Людям, чувствительным к злаковым, стоит проявлять максимум осторожности.

Пыльца полыни удерживается сейчас на среднем уровне — от 10 до 100 единиц. Хотя цифры такие же, как и днем ранее, это все равно выше, чем было в начале недели. Многие аллергики уже начали реагировать. А вот другие сорняки, маревые травы, продолжают пылить слабо — их пыльцы в воздухе немного, уровень остается низким.

Помимо растительной пыльцы, в воздухе зафиксированы высокие концентрации плесневых грибков. Альтернария держится на высоких значениях — до 1000 единиц. Особенно опасен кладоспориум — его содержание достигает очень высокого уровня, свыше 1000 единиц. Эти споры легко вдыхаются, раздражают дыхательные пути и часто вызывают симптомы, схожие с ОРВИ или бронхиальной астмой.

Аллергикам крайне не рекомендуется проводить время на улице без защитных средств. Лучше отложить прогулки, плотно закрывать окна и использовать очистители воздуха.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 июля, грибки, полынь и злаки
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