«Разве не видно?»: Илон Маск назвал себя пришельцем из будущего

Американский бизнесмен, руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время выступления на российском марафоне «Новое знание» назвал себя пришельцем из будущего. «Разве не видно?» — пошутил предприниматель по видеосвязи.
Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями, — добавил изобретатель.
Общаясь с участниками форума, Маск отметил, что уважает и восхищается достижениями РФ и СССР в сфере ракетостроения. Он рассказал, что два самых больших конференц-зала SpaceX носят имена российского учёного Константина Циолковского и советского инженера Сергея Королёва. Первого из них он считает «подлинно одним из величайших гениев».
Говоря о перспективах сотрудничества государств в развитии Международной космической станции (МКС), Маск добавил, что «застывать» на одном вопросе неверно. По его словам, следующим шагом должна стать база на Луне, а потом и на Марсе. На Красной планете, продолжил американец, можно построить и полноценный город.
Кроме того, в рамках форума бизнесмен сообщил, что в России, Казахстане и других странах СНГ будут официально продаваться электромобили Tesla. Маск