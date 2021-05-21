«Разве не видно?»: Илон Маск назвал себя пришельцем из будущего

https://static.news.ru/photo/7c5672de-ba20-11eb-a3b0-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Kim Shiflett/Global Look Press

Американский бизнесмен, руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время выступления на российском марафоне «Новое знание» назвал себя пришельцем из будущего. «Разве не видно?» — пошутил предприниматель по видеосвязи.

Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями, — добавил изобретатель.

Общаясь с участниками форума, Маск отметил, что уважает и восхищается достижениями РФ и СССР в сфере ракетостроения. Он рассказал, что два самых больших конференц-зала SpaceX носят имена российского учёного Константина Циолковского и советского инженера Сергея Королёва. Первого из них он считает «подлинно одним из величайших гениев».

Говоря о перспективах сотрудничества государств в развитии Международной космической станции (МКС), Маск добавил, что «застывать» на одном вопросе неверно. По его словам, следующим шагом должна стать база на Луне, а потом и на Марсе. На Красной планете, продолжил американец, можно построить и полноценный город.

Кроме того, в рамках форума бизнесмен сообщил, что в России, Казахстане и других странах СНГ будут официально продаваться электромобили Tesla. Маск не исключил , что рассматривает Россию как место, где можно открыть заводы по выпуску электрокаров. По словам бизнесмена, компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Маск не уточнил, когда именно на российском рынке появится электромобиль его фирмы.