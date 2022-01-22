Раскрыта тайна металлических трубок возрастом более пяти тысяч лет

Российские учёные выяснили, для чего использовались металлические трубки возрастом более пяти тысяч лет, которые были найдены в 1897 году на Северном Кавказе в Майкопском кургане. В научной работе отмечается, что восемь золотых и серебряных трубок длиной более метра могут являться самыми древними из сохранившихся соломинками для питья в мире. Исследование было опубликовано в научном журнале Antiquity.

Учёные изначально предполагали, что рубки могли использоваться, как держатель балдахина для похоронной процессии, или выполнять функцию скипетра. Позже авторы работы обнаружили похожие предметы на изображениях на печатях из Ирана и Ирака, где люди используют похожие предметы для питья.

Набор из восьми трубок, обнаруженных в майкопском кургане, может представлять собой атрибуты для пиршества и предназначались для компании из восьми человек. Они сидели и пили пиво из большого кувшина, найденного в гробнице, — сказано в работе.

Ещё одним косвенным доказательством стало то, что эксперты обнаружили на кончике одной из трубок следы ячменя, что может свидетельствовать о том, что люди употребляли некий напиток похожий на пиво.

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