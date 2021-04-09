Профессор раскрыла причину массового уменьшения половых органов у мужчин

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Американский учёный Шанн Свон заявила, что размер половых органов рождающихся детей с каждым поколением уменьшается. Причину этого она видит в ухудшении состояния окружающей среды, сообщает портал Health.

Эту точку зрения она высказала в своей работе, посвящённой изменению репродуктивного развития современных мужчин и женщин. По мнению Свона, проблема уменьшения мужских половых органов напрямую зависит от здоровья будущей матери. Как отметила профессор, в организме беременных повышается концентрация фталатов, содержащихся в моющих средствах, лаках для ногтей, мыле. Эти вещества снижают уровень тестостерона, что приводит к тому, что размер половых органов рождающихся детей становится меньше.

Свон отметила, что самые опасные химикаты — это те, которые попадают в пищу. Чтобы минимизировать вредное влияние фталатов на организм, по её словам, нужно заменить пластиковую посуду и контейнеры на стеклянную, керамическую или металлическую.

Ранее женщины назвали идеальную длину пениса. Согласно проведённому опросу, для постоянных отношений и брака будет лучше, если у мужчины будет половой орган длиной не более 15 см, писал NEWS.ru.