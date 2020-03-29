Отставной генерал-майор полиции Игорь Божков, уволенный после попадания под подозрение в коррупции, 26 марта возглавил Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) — четвёртый в рейтинге научных учреждений России.
По информации издания «Проект», в 2019 году бывший начальник УВД на Московском метрополитене Божков неожиданно стал первым заместителем директора ИТЭФ. Назначение связали с миллиардером и близким другом президента Михаилом Ковальчуком, который курирует НИЦ «Курчатовский институт» — владелец ИТЭФ.
ИТЭФ должен переехать в здание «Курчатовского института». Но прежний директор — доктор физико-математических наук Виктор Егорычев — тормозил переезд учёных. <...> Теперь его назначили первым заместителем Божкова, — сообщает «Проект» со ссылкой на источник.
В издании отметили, что в начале марта группа сотрудников ИТЭФ публично пожаловалась премьер-министру Михаилу Мишустину на безразличие руководства «Курчатовского института», указав на опасность переезда для оборудования.
Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года президент Владимир Путин ввёл руководителя Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королёва и первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова в наблюдательный совет «Курчатовского института».