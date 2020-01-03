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Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин в новогоднюю ночь поздравил сограждан с праздником, прервав в телеэфире речь президента России Владимира Путина. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошёл в эфире канала СТС. Как указано на сайте гордумы, народный избранник является генеральным продюсером телекомпании «СТС-Ижевск». Семья открывает шампанское, разливает по бокалам, слушают, ждут кульминации, но на полуслове...