Президент России Владимир Путин назначил руководителя Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королёва и первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова членами наблюдательного совета ФГБУ «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет.
Об этом
Курчатовский институт занимался созданием и разработкой ядерного оружия и атомного флота и непосредственно участвовал в развитии атомной энергетики, сыграв таким образом значительную роль в обеспечении стратегической безопасности страны.
Как передавал NEWS.ru, учёные Курчатовского института в настоящий момент работают над новым методом получения лютеция-177, применяемого в лечении рака.
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