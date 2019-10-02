Американские специалисты из компании Grail Inc. представили результаты тестирования нового метода анализа крови, позволяющего выявить на ранней стадии более 20 видов рака.
Механизм нового метода раскрыл «
По результатам обследования более 3600 людей, у части которых уже были диагностированы онкологические заболевания, новый метод показал эффективность в 99,4% при обнаружении рака как такового. В 89% случаев удалось точно определить ткань или орган, где развилась опухоль.
Авторы метода уверены, что он гарантирует более эффективное лечение и повышает шансы больных на выздоровление.
Как ранее писал News.ru, учёным в США удалось установить негативное влияние большего содержания фруктозы в рационе на способность печени сжигать жир.
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