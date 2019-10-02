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Американские специалисты из компании Grail Inc. представили результаты тестирования нового метода анализа крови, позволяющего выявить на ранней стадии более 20 видов рака.

Механизм нового метода раскрыл «Профиль». Как пояснили специалисты-онкологи, раковая клетка после гибели оставляет след в виде особенной ДНК в кровотоке. Новый анализ крови выявляет наличие и количество таких ДНК и позволяет определить, из какого органа они поступили в кровеносную систему.

По результатам обследования более 3600 людей, у части которых уже были диагностированы онкологические заболевания, новый метод показал эффективность в 99,4% при обнаружении рака как такового. В 89% случаев удалось точно определить ткань или орган, где развилась опухоль.

Авторы метода уверены, что он гарантирует более эффективное лечение и повышает шансы больных на выздоровление.

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