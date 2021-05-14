Определены две детали внешности, указывающие на высокий уровень холестерина

О высоком уровне холестерина могут сигнализировать некоторые изменения во внешности человека. Об этом сообщает издание Express.
Одна из таких деталей — так называемые «жировые бугорки» на лице — ксантомы. Они
Кроме того, медики рекомендуют обращать внимание на роговицу глаз. Симптомом повышенного холестерина могут служить серовато-белые кольца вокруг неё. Специалисты называют их роговичной дугой.
Два этих признака могут говорить о том, что у человека может наблюдаться гипохолестеринемия. Это наследственный фактор. при котором печень плохо расщепляет избыточный холестерин.
По информации издания, на повышение уровня холестерина могут влиять избыточное потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, недостаточная физическая активность, курение и злоупотребление алкоголем.
Ранее диетологи назвали десять продуктов для продления молодости.