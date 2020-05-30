Одна из самых распространённых бактерий на Земле имеет вирусную ДНК

https://static.news.ru/photo/db3e6d00-a307-11ea-b234-fa163e074e61_660.jpg Фото: john cummings/moodboard/Global Look Press

Микробиологи обнаружили, что в одном и самых распространённых живых организмов на Земле содержатся штаммы разных вирусов.

Речь идёт о протобактериях SAR11. Учёные провели исследование этого живого организма и выяснили, что одно из самых крохотных самореплицирующихся существ содержит вирусную ДНК.

Изучение генома бактерий показало, что он содержит в себе вирусную ДНК, которая большую часть времени находится в покоящемся состоянии. У многих бактерий есть вирусы, существующие в их геномах. Но в самых распространенных океанских организмах до сих пор ничего подобного не находили. Мы подозреваем, что это <...> более распространено, чем мы думали. Просто этого никогда не замечали, — привели слова автора исследования Роберта Морриса на портале naked-science.ru.

Благодаря этой особенности микроорганизм обмениваться генетическим материалом и получает конкурентное преимущество.

Как писал NEWS.ru ранее, астробиологи из США доказали, что обычные земные бактерии способны нормально жить и размножаться в условиях, похожих на состав материи Юпитера и других схожих с ним планет.