Исследователи Калифорнийского университета получили потомство от уникального генетически отредактированного быка. Он стал отцом шести телят, которые родились без рогов.

Отсутствие образований на головах новорождённых животных было задумано учёными изначально. Такая технология была использована в качестве альтернативного метода ликвидации рогов с целью защиты человека от агрессивного воздействия парнокопытных. Несмотря на...