Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино. Королевская академия наук Швеции наградила их за разработку литий-ионных батарей.
Церемония награждения лауреатов пройдёт в Стокгольме 10 декабря, передаёт телеканал «
Ранее News.ru писал, что Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена учёным Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору. Они являются авторами работ в области астрономии и астрофизики.
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