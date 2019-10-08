Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена учёным Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору. Они являются авторами работ в области астрономии и астрофизики.
Церемония награждения лауреатов пройдёт в Стокгольме 10 декабря в день кончины Альфреда Нобеля. Сумма каждой премии составляет более $900 тысяч, передаёт
Ранее News.ru писал, что работы лауреатов Нобелевской премии — 2019 по медицине важны для понимания того, как можно заставить раковые клетки совершать «самоубийство». Об этом сообщил директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин.
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