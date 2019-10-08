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Работы лауреатов Нобелевской премии — 2019 по медицине важны для понимания того, как можно заставить раковые клетки совершать «самоубийство», сообщил директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин.

По его словам, данный процесс, который рак пока с успехом избегает, называется апоптоз. Апоптоз очень хорошо было бы научиться запускать в раковых клетках, где он отключён, — отметил он. Также...