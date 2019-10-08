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Работы лауреатов Нобелевской премии — 2019 по медицине важны для понимания того, как можно заставить раковые клетки совершать «самоубийство», сообщил директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин.

По его словам, данный процесс, который рак пока с успехом избегает, называется апоптоз.

Апоптоз очень хорошо было бы научиться запускать в раковых клетках, где он отключён, — отметил он.

Также изучение генетически контролируемого «самоубийства» в клетках может помочь учёным изучить механизмы возникновения ряда болезней. Известно, что при СПИДе, нейродегенеративных заболеваниях, инсульте и инфаркте миокарда клетки начинают гибнуть в избыточном количестве. Однако при аутоиммунных и раковых заболеваниях происходит обратный процесс: клетки, которые должны были умереть, выживают, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявил, что премию-2019 в области медицины и физиологии получили американский учёный Грэгг Л. Семенца из Университета Джона Хопкинса, британский учёный Питер Ратклифф из Оксфордского университета и онколог Уильям Кэлин из Гарвардского университета. Открытие, за которое эти учёные были удостоены награды, касается исследования, освещающего адаптацию клеток организма к доступному объёму кислорода. Оно имеет отношение к физиологии не только человека, но и животных.