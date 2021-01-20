Нейробиологи рассказали о способе омоложения мозга

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Американские нейробиологи установили, что с возрастом в мозге возникают воспалительные процессы. Их активируют определённые клетки иммунной системы. Если заблокировать рецепторы этих клеток, то старение мозга остановится и снижение когнитивных способностей будет обращено вспять.

Учёные Стэнфордского университета считают, что причина воспаления в мозге связана с нарушением метаболизма иммунных миелоидных клеток, которые относятся к группе макрофагов. Эти клетки захватывают и уничтожают бактерии, убирают остатки погибших клеток и различных токсичных и чужеродных частиц.

Проводя опыты на мышах, нейробиологи установили, что у стареющих грызунов макрофаги имеют более низкую скорость метаболизма, чем у молодых клеток, также у них зафиксирован повышенный уровень гормона простагландина Е2 (PGE2). Этот гормон генерирует миелоциты, которые способствуют возникновению воспаления. Если гормон соединяется с рецептором ЕP2 на поверхности миелоцитов, тогда происходит воспалительная активность внутри этих иммунных клеток.

Нейробиологи определили, что если ингибировать передачу сигналов между клетками PGE2 и EP2, тогда воспаление мозга может быть снято и когнитивное старение уменьшено вспять.

Этот гипердвигатель старения можно переключить на пониженную передачу, — заявила профессор неврологии Катрин Андреассон.

Если использовать два препарата, которые подавляют передачу сигнала от PGE2 к EP2, тогда у пожилых грызунов уменьшается воспаление мозга, а клеточный метаболизм восстанавливается до юношеского уровня.

Учёные также проводили исследования в лабораторных условиях на клетках человека. Воспалительный процесс был обращён вспять. Специалисты надеются, что результаты исследования в будущем могут помочь создать лекарство для омоложения мозга, сообщает журнал Nature.

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