На спутнике Сатурна зонд зафиксировал признаки жизни

На спутнике Сатурна Энцеладе обнаружены признаки жизни. Неожиданное открытие сделал зонд Кассини-Гюйгенс, сообщает «Мир 24».

Обследуя небесное тело, приборы зонда зафиксировали солёные шлейфы, которые извергаются с поверхности спутника и содержат высокое количество метана.

Метан считается одним из признаков жизни, поскольку его вырабатывают микробы в процессе своей жизнедеятельности. Известно, что под твёрдой ледяной оболочкой Энцелады скрыт внутренний океан. Именно на его дне и могут обитать микробы-метаногены.

Пока учёные не могут погрузить зонд в глубину океана, чтобы выяснить источник производства метана. Однако с помощью математического моделирования они выяснили, что в недрах Энцелады может происходить некая загадочная активность, возможно, связанная с деятельностью микроорганизмов. В частности, учёные предположили, что в океане могли возникнуть гидротермальные источники, нагревающие воду теплом недр. На Земле такие источники стали «колыбелями» жизни, в которых зародились археи — одноклеточные микроорганизмы.

Ранее сообщалось, что NASA отправит робота искать жизнь во внеземных океанах.