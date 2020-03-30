Группа инженеров Массачусетского технологического университета (MIT) разработала технологию печати мягких электродов для имплантации в головной мозг.
Мягкие проводящие полимеры безопаснее, чем металлические электроды, которые применяются для мониторинга мозговой активности. Проведённые на лабораторных мышах исследования продемонстрировали способность изобретения улавливать нейронную активность. Разработчики во главе с профессором Сюаньхэ Чжао считают, что имплантаты можно будет применять для облегчения симптоматики при эпилепсии, болезни Паркинсона и тяжёлых депрессивных состояниях,
Как писал NEWS.ru ранее, американские учёные разработали аппарат, который способен с высокой скоростью проверять и анализировать работу головного мозга. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли создали микроскоп, способный отображать мозг мыши тысячу раз в секунду и записывать при этом, как за миллисекунды электрические импульсы проходят через нейроны.
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