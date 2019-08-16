Фото: Victor Goryachev/Russian Look/Global Look Press

Средняя глобальная температура в июле 2019 года была на 0,95 градуса выше среднего значения и составила примерно 16,75 градусов Цельсия. Таким образом, месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений, побив июльский рекорд 2016 года.

Кроме того, период стал 43 июлем и 415 месяцем с глобальной температурой выше среднего подряд. Первое полугодие сделало 2019 год вторым самым жарким за 140 лет после 2017 года. Теплее...