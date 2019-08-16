Археологи обнаружили в Турции саркофаги, предположительно принадлежавшие султану Ала ал-Дину Кай-Кубаду II и его матери — царице Тамаре, прозванной Гурджи-Хатун (Грузинская госпожа). Об этом сообщили в турецком диппредставительстве Грузии.
Дипломаты намерены детально изучить информацию о находке учёных.
Гурджи-Хатун пользовалась огромным влиянием при султанском дворе. Она приходится внучкой легендарной царице Тамаре из династии Багратионов, с именем которой связан «золотой век грузинского народа», передаёт
Ранее News.ru писал, что захоронение, относящееся к III веку до нашей эры, обнаружили археологи в Кировском районе Крыма. Находка была сделана во время проведения раскопок почти исчезнувшего кургана.