Маск назвал самые большие конференц-залы именами Циолковского и Королёва

https://static.news.ru/photo/e634a60a-ba1e-11eb-af1a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск во время выступления на форуме «Новое знание» заявил, что в его компании SpaceX два больших конференц-зала названы в честь российского учёного Константина Циолковского и советского инженера Сергея Королёва. Первого из них он считает «подлинно одним из величайших гениев». Предприниматель обратился к гостям мероприятия по видеосвязи.

У нас есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, космических инженеров, один из самых больших как раз назван в честь [Константина] Циолковского, а другой — в честь [Сергея] Королёва, — заявил Маск.

Он добавил, что впечатлён достижениями России и СССР в ракетной отрасли, и выразил уверенность, что РФ с такой же энергией продолжит развиваться в будущем. Говоря о перспективах сотрудничества государств в развитии Международной космической станции (МКС), Маск добавил, что «застывать» на одном вопросе неверно. По его словам, следующим шагом должна стать база на Луне, а потом и на Марсе. На Красной планете, продолжил американец, можно построить и полноценный город.

Кроме того, в рамках форума бизнесмен сообщил, что в России, Казахстане и других странах СНГ будут официально продаваться электромобили Tesla. Маск не исключил , что рассматривает Россию как место, где можно открыть заводы по выпуску электрокаров. По словам бизнесмена, компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Маск не уточнил, когда именно на российском рынке появится электромобиль его фирмы.

Чистая прибыль компании Tesla в первом квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за первый квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз. За три месяца Tesla произвела 180,34 тысячи автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 109% выросли продажи, клиентам было поставлено 184,88 тысячи электромобилей.