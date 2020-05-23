Лекарство Трампа от коронавируса связали с риском смерти при COVID-19

https://static.news.ru/photo/b17cf66a-9da5-11ea-9acd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные доказали опасность использования хлорохина и гидроксихлорохина для лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом. Эти препараты в целях профилактики принимает американский лидер Дональд Трамп.

Эксперты провели исследование, в рамках которого изучили методы лечения 96 тысяч пациентов с COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что противомалярийные препараты не только не эффективны, но и в ряде случаев могут стать причиной смерти.

Они сравнили три группы больных. Первую лечили только одним из противомалярийных препаратов, во второй — одним, но в сочетании с антибиотиками. При лечении третьей группы медики обходились без этих лекарств. В результате врачи зафиксировали больший процент смертности в первой и второй группах, применявших хлорохин и гидроксихлорохин. Из тех, кого лечили этими препаратами, погибли 18% и 16,4% больных.

По мнению учёных, при наличии сопутствующих заболеваний эти лекарства повышают риск смерти на 45%.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что начал приём противомалярийного препарата гидроксихлорохина после того, как два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом. По его словам, он достаточно доверяет этому препарату, писал NEWS.ru.