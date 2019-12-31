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Люди недооценивают мозг и мыслительные способности морских птиц. К такому выводу пришла группа американских учёных. Их камеры наблюдения зафиксировали, как те ловко применяют нехитрые условия труда.

Двух особей атлантических тупиков заметили за почёсыванием грудки и спины при помощи палочек, пишут «Невские новости».

Камеры-ловушки были установлены специалистами Национальной академии наук США. На видео можно заметить, как тупик подбирает палку клювом и чешет ею перья на груди. После этого птица бросила палку на землю, а через несколько часов камера запечатлела ту же палку на том же месте. Подобное поведение не является обычным, которое могло бы объясняться обустройством гнезда.

Ранее предполагалось, что орудия труда подвластны только человекообразным приматам и некоторым вороновым птицам. Такие же способности исследователи ранее заметили у макак, капуцинов и бородавчатых свиней.

Как сообщал NEWS.ru, что в зоопарке Китая обезьяна применила острый камень для того, чтобы разбить стекло вольера и убежать.