https://static.news.ru/photo/03b4712e-c8db-11e9-a9f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

В зоопарке Китая обезьяна применила острый камень для того, чтобы разбить стекло вольера и убежать.

На видео, опубликованном South China Morning Post , видно, как животное несколько раз ударило по стеклянному ограждению заострённым камнем, а затем отбежало в сторону.

Сотрудники зоопарка считают обезьяну очень умной и говорят, что только она использует орудие труда для раскалывания орехов.

Ранее News.ru писал, что жители провинциального индийского города Баднавар вышли на стихийный митинг после гибели местного жителя. Он умер в результате укуса дикой обезьяны, которая в течение нескольких дней терроризировала город, кусая людей. Пострадавшими в общей сложности стали десять человек, однако власти медлили с решением проблемы.