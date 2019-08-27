В зоопарке Китая обезьяна применила острый камень для того, чтобы разбить стекло вольера и убежать.
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Сотрудники зоопарка считают обезьяну очень умной и говорят, что только она использует орудие труда для раскалывания орехов.
Ранее News.ru писал, что жители провинциального индийского города Баднавар вышли на стихийный митинг после гибели местного жителя. Он умер в результате укуса дикой обезьяны, которая в течение нескольких дней терроризировала город, кусая людей. Пострадавшими в общей сложности стали десять человек, однако власти медлили с решением проблемы.