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Канадские и британские учёные сделали вывод о том, что глобальное потепление снизило шансы шмелиной популяции на выживание на 30%. Об этом сообщила медиакорпорация Би-би-си.

Шмелей на планете стало ощутимо меньше в период с 2000 по 2014 год. Многие виды покинули привычную среду обитания и отправились на север. Особенно много таких «эмигрантов» улетели из Мексики и Испании.

Такие выводы исследователи сделали благодаря более чем полумиллиону записей о 66 видах шмелей. Оказалось, что увеличение частоты более высоких температур повышает риск вымирания видов на местном уровне и снижает шансы шмелей на колонизацию новых районов.

Самая ранняя дата задокументированного наблюдения за шмелиной популяцией датируется 1901 годом. Самая поздняя работа была опубликована в 2014 году. Соавторы научной работы из Бристольского университета Джонатан Бридл и Александр ван Ренсбург, назвали её очередным доказательством «тревожного сокращения биоразнообразия».

Это самый чёткий отпечаток изменения климата, вызывающего снижение численности шмелей до сих пор, после относительно небольшого количества изменений климата, — сказал один из авторов работы.

Однако авторы научного доклада утверждают, что у людей ещё есть шанс спасти шмелей. Для этого придётся сократить уровень выброса вредных веществ, именно они сильнее всего влияют на климат Земли, и прекратить вырубать леса и кустарники.

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