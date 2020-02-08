https://static.news.ru/photo/c601196a-4b3c-11ea-80cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Исследователи из НИУ «Высшая школа экономики» провели исследование и обнаружили связь между уровнем владения иностранным языком и характерным для личности когнитивным контролем.

В рамках эксперимента специалисты проверяли гипотезу о том, что чем лучше испытуемый знает иностранный язык, тем чаще его использует. А это означает постоянное переключение между двумя языками, которое улучшает когнитивный контроль.

Учёные предложили студентам различные тесты на внимательность. Выяснилось, что у тех, кто лучше понимал второй язык, задачи в рамках тестирования решались быстрее.

NEWS.ru писал ранее, что учёные нашли способ бороться со старением и диабетом.