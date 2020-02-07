https://static.news.ru/photo/188bc526-49b3-11ea-9e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные Калифорнийского университета в Берки совместно с китайскими коллегами в ходе исследования установили, что отключение особого белкового комплекса в организме может остановить процессы старения.

Результаты их работы опубликованы в журнале Cell Metabolism. Согласно данным исследования, этот белковый комплекс отвечает за реакцию иммунитета на хронические воспаления в организме. Его отключение останавливает не только процессы старения, но и развитие рака, диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Опыты на мышах показали, что грызуны с генетической мутацией, не позволяющей им продуцировать определённый белок, к двух годам имели больше признаков воспаления, чем у других. Это подтвердило догадки учёных, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские учёные выяснили, что в мозге со временем накапливаются лимфоидные клетки второй группы (ILC2s) и если их активировать, процессы старения будут протекать медленнее.