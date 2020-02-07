Американские учёные выяснили, что в мозге со временем накапливаются лимфоидные клетки второй группы (ILC2s) и если их активировать, процессы старения будут протекать медленнее.
Как
Как писал NEWS.ru, специалисты НИУ «Высшая школа экономики» доказали, что изучение нескольких иностранных языков положительно влияет на работу человеческого мозга. Исследователи выбрали 57 студентов, у которых изучение второго языка произошло во время учёбы в школе. Выяснилось, что чем лучше студенты знали иностранный язык, тем быстрее они выполняли тест на внимательность. Результаты исследования показали взаимосвязь между уровнем владения иностранным языком и когнитивным контролем.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен