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Американские учёные выяснили, что в мозге со временем накапливаются лимфоидные клетки второй группы (ILC2s) и если их активировать, процессы старения будут протекать медленнее.

Как сообщает Life, иммунные клетки ILC2s находятся в разных тканях тела и ранее не было известно об их распространении в центральной нервной системе. Учёные провели эксперимент на мышах. У старых особей обнаружили скопление ILC2s в сосудистом сплетении, которое производит спинномозговую жидкость и находится рядом с гиппокампом — участком мозга, отвечающим за когнитивную деятельность. Когда «спящие» клетки активировали при помощи сигнальной молекулы интерлейкина-33 (IL-33), они начали вырабатывать белки, стимулирующие образование нейронов. Это позволило улучшить мыслительные процессы у пожилых мышей.

Как писал NEWS.ru, специалисты НИУ «Высшая школа экономики» доказали, что изучение нескольких иностранных языков положительно влияет на работу человеческого мозга. Исследователи выбрали 57 студентов, у которых изучение второго языка произошло во время учёбы в школе. Выяснилось, что чем лучше студенты знали иностранный язык, тем быстрее они выполняли тест на внимательность. Результаты исследования показали взаимосвязь между уровнем владения иностранным языком и когнитивным контролем.