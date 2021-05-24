Учёные: противораковая терапия может привести к ускоренному старению

https://static.news.ru/photo/a712f332-bc80-11eb-8233-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Исследование интернациональной группы учёных показало, что некоторые методы противораковой терапии могут приводить к ускоренному старению клеток, развитию воспалительных процессов и повышенной утомляемости. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cancer.

Активность генов часто регулируется путём эпигенетических изменений или модификацией самой ДНК. Эти изменения не связаны с преобразованием последовательности ДНК. Явление, известное как эпигенетическое ускорение старения, — следствие таких изменений. Учёные выяснили , что оно может быть связано с терапией для онкобольных.

В исследовании участвовали 133 человека с раком мозга и шейного отдела. После прохождения лучевой терапии у больных было ярко выражено влияние эпигенетических изменений. У прошедших эту процедуру пациентов старение ускорилось на 4,9 года. Также у части испытуемых проявилась повышенная усталость и активизировались воспалительные процессы, чего в контрольной группе не наблюдалось.

Исследователи пришли к выводу, что показатель смертности онкобольных определяется не только характером самого заболевания, но и выбранным методом лечения. В дальнейшем учёные планируют детально проанализировать воздействие противораковой терапии на эпигенетические изменения. Также работавшие над исследование специалисты отметили, что замедлить процесс старения и снизить эффект хронической утомляемости можно лечением хронических воспалений.

Ранее врач-онколог Андрей Базылев призвал россиян, у которых в роду были больные раком, обращать внимание на некоторые нюансы. По словам медика, онкологические заболевания не считаются наследственными, однако существует риск наследования мутаций, повышающих риск развития того или иного вида рака.