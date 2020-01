https://static.news.ru/photo/6831866c-429f-11ea-87e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frederik/imageBROKER.com/Global Look Press

Эхинацея стала лучше размножаться после летних и весенних пожаров в прериях. Стихийные бедствия синхронизировали цветение разных экземпляров и увеличили число одновременно опылённых цветков, считают учёные Университета Висконсина (США).

Исследователи давно доказали, что длительное отсутствие подобных катаклизмов резко сокращает разнообразие флоры в указанных зонах. Но причину специалисты до недавнего времени не могли выяснить.

За эхинацеей наблюдали 21 год — с 1996 по 2016 гг. Эксперты изучили свыше 700 экземпляров растения, говорится в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Эксперимент проводился в штате Миннесота (США) на двух участках, удалённых на 40 км. друг от друга.

Исследователи устраивали контролируемые палы травы на одном из секторов. Их частота превышала средние показатели в пять раз. Второй район стал контрольным — на нём учёные не проводили никаких опытов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что палеонтологи обнаружили останки одного из древнейших лесов на планете. Массив располагался на севере США на хребте Катскилл в штате Нью-Йорк. Находки датируются концом девонского периода (386 млн лет назад). Корни древних растений были замечены среди окаменелостей.

По словам учёных, лес в основном состоял из археоптерисов, родственников современных голосеменных, папоротниковидных Eospermatopteris и ещё одного вида растений, которое отнесли к плауновым.