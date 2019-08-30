https://static.news.ru/photo/f29ae036-cb0e-11e9-815e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Werner Forman/Werner Forman Archive/Global Look Press

Антропогенное влияние человечества на почву нашей планеты оказалось куда более древним. Новое исследование учёных из Университета штата Аризона в США предполагает, что корни тревоги по поводу изменения климата и глобального потепления следует искать ещё до того, как в Египте были построены пирамиды, — в той далёкой эпохе, когда первые фермеры взялись преобразовывать ландшафт. И это хорошая новость в контексте рассуждений о спасении Земли.

В исследовании, опубликованном в журнале Science , учёные оценивали глобальное влияние землепользования во временном промежутке от 10 тысяч до 170 лет тому назад. Полученные данные свидетельствуют о том, что охотники-собиратели, фермеры и скотоводы произвели «значительные изменения» на планете примерно 4000 лет назад — гораздо раньше, чем указывали предыдущие исследования. Применение культивации почвы и развитие скотоводства уже 4000 лет назад затронуло более 40% площади Земли. На большей части планеты почвы были культивированы уже 2000 лет назад, то есть на целое тысячелетие раньше, чем было принято считать ранее.

Вывод, который делают исследователи: в сегодняшнем мире принято рассматривать воздействие человека на окружающую среду как новое явление. Наука слишком сосредоточена на недавнем прошлом. В последнее время действительно изменения в землепользовании шли ускоренными темпами, но люди, как оказалось, делали это в течение длительного времени — прессинг глобального воздействия стартовал как минимум 3000 лет назад.

Понимание того, как люди взаимодействовали с окружающей средой в долгосрочном прошлом, является одной из лучших вещей, способной помочь нам спрогнозировать, как люди будут справляться с этой проблемой в будущем. Мы не начинаем с нуля. Мы начинаем с долгой истории, — отметил профессор Школы эволюции человека и социальных изменений Университета штата Аризона в США Майкл Бартон.

Исследователи намерены разобраться, принесла ли деятельность древних народов пользу биоразнообразию или, напротив, оказала вредное влияние. Такое изучение экологических успехов и неудач человечества в ретроспективе поможет выявить позитивные направления на будущее, ведь люди продолжают менять планету.

Исследовательская группа намерена привлечь к работам археологов — кто, как не они, лучше всего знают прошлое человечества? Был дан старт краудсорсинговой кампании, названной ArchaeoGLOBE , в рамках которой все археологи мира были привлечены к участию в программе, чтобы в конечном итоге исследованием были охвачены все уголки планеты. В общей сложности к настоящему моменту 255 респондентов заполнили более 700 региональных анкет, предоставив информацию для исследования.

Многие люди уже давно поняли, что изучение долгосрочных взаимодействий человека и окружающей среды должно включать археологические знания, но наши исследования и набор данных впервые открывают двери для такого рода сотрудничества в глобальном масштабе. Это позволит нам выявлять закономерности в распределении наших данных и определять приоритеты будущих областей сбора для повышения надёжности исследований, — сообщил учёный Университета Пенсильвании Лукас Стивенс.

Проблемы, с которыми человечество сталкивается сегодня, имеют очень глубокие корни. Сведения из прошлого нельзя игнорировать, и тогда будет найдено верное решение, считают учёные.