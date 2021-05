Частицы ВИЧ помогли детям с врождённым иммунодефицитом

Экспериментальный метод генной терапии, основанный на использовании модифицированных частиц ВИЧ, помог добиться роста здоровых лимфоцитов у детей с врождённым иммунодефицитом. Подробности этого подхода к лечению серьёзного заболевания приведены в журнале The New England Journal of Medicine.