Биологи раскрыли секрет особого запаха после дождя

https://static.news.ru/photo/fb85e528-7b04-11ea-8d1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведские учёные выяснили происхождение специфического аромата, который остаётся в воздухе после дождя. Оказалось, что этот характерный запах, называемый петрикором, получается в результате жизнедеятельности бактерий.

Летучие вещества, которые производят бактерии, привлекают членистоногих, а именно ногохвостиков. Те, в свою очередь, поедают бактерии, а их споры разносятся потом по миру, пишет Nature Microbiology.

В результате этого возникает симбиоз, как у цветов и пчёл. Бактерии дают пищу членистоногим, а те помогают им попасть на новые территории.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили бактерию, уничтожающую токсичный пластик. Она не только разлагает его, но и использует в пищу.