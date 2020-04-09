Биологи раскрыли секрет особого запаха после дождя

Шведские учёные выяснили происхождение специфического аромата, который остаётся в воздухе после дождя. Оказалось, что этот характерный запах, называемый петрикором, получается в результате жизнедеятельности бактерий.
Летучие вещества, которые производят бактерии, привлекают членистоногих, а именно ногохвостиков. Те, в свою очередь, поедают бактерии, а их споры разносятся потом по миру,
В результате этого возникает симбиоз, как у цветов и пчёл. Бактерии дают пищу членистоногим, а те помогают им попасть на новые территории.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили бактерию, уничтожающую токсичный пластик. Она не только разлагает его, но и использует в пищу.
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