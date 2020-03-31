Учёные обнаружили бактерию, уничтожающую токсичный пластик. Она не только разлагает его, но и использует в пищу.
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Бактерия, относящаяся к синегнойным палочкам, использует гетероцепные полимеры в качестве единственного источника углерода, азота и энергии. Этот вид бактерий способен выживать в крайне неблагоприятных условиях высоких температур и кислотной среды.
Это открытие стало важным шагом, позволяющим утилизировать полиуретановые продукты, плохо поддающиеся переработке, — сообщил член исследовательской группы Герман Хайпипер из германского Центра экологических исследований Общества Гельмгольца.
Ранее NEWS.ru писал, что группа зарубежных учёных обнаружила новый природный антибиотик даробактин, способный бороться с грамотрицательными бактериями. Он вырабатывается в желудке паразитических червей-нематод.
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