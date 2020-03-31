https://static.news.ru/photo/f7b3e100-7386-11ea-9eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные обнаружили бактерию, уничтожающую токсичный пластик. Она не только разлагает его, но и использует в пищу.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology, говорится, что найдена бактерия, которая способна разлагать полиуретан, который широко используется, но редко перерабатывается и считается канцерогенным.

Бактерия, относящаяся к синегнойным палочкам, использует гетероцепные полимеры в качестве единственного источника углерода, азота и энергии. Этот вид бактерий способен выживать в крайне неблагоприятных условиях высоких температур и кислотной среды.

Это открытие стало важным шагом, позволяющим утилизировать полиуретановые продукты, плохо поддающиеся переработке, — сообщил член исследовательской группы Герман Хайпипер из германского Центра экологических исследований Общества Гельмгольца.

Ранее NEWS.ru писал, что группа зарубежных учёных обнаружила новый природный антибиотик даробактин, способный бороться с грамотрицательными бактериями. Он вырабатывается в желудке паразитических червей-нематод.