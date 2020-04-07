Биолог попросила не ждать от медиков «идеального» лекарства от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7ddedf54-78a6-11ea-8e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Все лекарства и процедуры для лечения коронавируса нового типа предлагаются в очень сжатые сроки, поэтому протоколы исследований и испытаний не могут быть соблюдены идеально, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По её словам, научное сообщество раскритиковало препарат хлорохинового ряда, который был взят на вооружение в США и Франции.

Я продолжаю настаивать на том, что хлорохин — это что-то, что в какой-то степени работает. Люди в другом лагере объединились и выложили ответ, где всё подробно описано, что исследования, выполненные по хлорохину, некачественные и там были допущены ошибки, — сказала она.

При этом Баранова подчеркнула, что в настоящее время важна скорость.

Биолог пояснила, что одна из ошибок заключалась в том, что группы испытуемых были набраны в разных городах, хоть и близко расположенных, однако по протоколу необходимо участие жителей одного города.

Она также отметила, что медики практически не способны в столь короткие сроки разработать эффективный препарат без побочных эффектов.

Нет безопасных препаратов. У ибупрофена тоже есть побочные эффекты — и краткосрочные, и долгосрочные, — заявила Баранова.

Доктор добавила, что требования кристальной чистоты исследований и идеального препарата на данный момент попросту неэтичны, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.