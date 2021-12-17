Австралийские учёные нашли многоножку с самым большим количеством ног

В Австралии учёные обнаружили многоножку вида Eumillipes persephone, способную отращивать 1306 конечностей, сообщает издание Nature. Ранее рекорд принадлежал североамериканской Illacme plenipes, некоторые особи которой имели до 750 ног.

Новая рекордсменка живёт на глубине от 15 до 60 метров в Западной Австралии. У неё нет глаз, зато есть массивные антенны. Специалисты предполагают, что она питается грибами.

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Обнаружил многоножку зоолог Пол Марек, когда в 2020–2021 годах помогал коллегам анализировать результаты полевых работ в Западной Австралии. Исследователи искали беспозвоночных в скважинах, пробуренных горнодобывающими компаниями во время геологической разведки. Чтобы собрать образцы, они опускали в скважины закреплённые на шнурах ловушки с опавшей листвой в качестве приманки. Самым крупным уловом оказались восемь многоножек неизвестного ранее вида. Все они отличались нитевидным телом и бледной пигментацией. При этом у одной самки учёные насчитали 330 сегментов и 1306 конечностей — намного больше, чем у Illacme plenipes.

Многоножки появились на Земле более 400 млн лет назад, они были среди первых животных, которые дышали атмосферным кислородом. Новорождённые насекомые вылупляются из яйца с четырьмя парами ног и непрерывно добавляют сегменты во время развития в течение неопределённого периода времени, даже после достижения взрослого возраста.

Ранее редкий вид бабочек был обнаружен в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Так, найденное насекомое по своим размерам напоминает птицу. По словам учёных, голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ним. Это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на Украине и в Европе.