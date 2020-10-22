Астрономы рассказали, как инопланетяне могут найти Землю

https://static.news.ru/photo/a43bae3e-1450-11eb-bd7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA via globallookpress.com/Global Look Press

Научные достижения позволяют астрономам заглядывать в отдалённые уголки Вселенной, открывать и изучать новые планеты. Американские учёные решили взглянуть на космическое пространство с другой точки зрения и составили список экзопланет, откуда потенциальные наблюдатели могли бы увидеть Землю.

Исследование провели астрономы Лиза Калтенеггер из Корнеллского университета и Джошуа Пеппер из Лихайского университета. Результаты их работы были представлены в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Специалисты использовали звёздный каталог TESS и данные обзора космического телескопа Gaia. Калтенеггер и Пеппер смогли выявить 1004 звезды, вокруг которых могут вращаться планеты земного типа в обитаемых зонах. Отмечается, что все эти звезды схожи с Солнцем и находятся не дальше чем в 300 световых годах от нашей планеты.

В пределах такого расстояния, считают учёные, существует гипотетическая возможность обнаружить химические следы жизни на Земле. И если предполагаемые представители внеземных цивилизаций, обитающие возле одной из этих звёзд, имеют соответствующие технологические возможности, то у них есть шанс узнать о человеческой цивилизации. Исследователи полагают, что более двух миллиардов лет существования кислородной атмосферы у нашей планеты — достаточный срок для того, чтобы кто-то извне смог не только обнаружить Землю, но также найти на ней признаки жизни, используя спектрометрические методы.

Все планеты, с которых можно увидеть наш дом, расположены в области эклиптики, иными словами, плоскости обращения Земли вокруг Солнца. Таким образом, наблюдая с поверхности одного из указанных космических тел, можно обнаружить Землю транзитным методом — в момент прохождения нашей планеты по солнечному диску. Аналогичным способом наши астрономы открывают всё новые и новые экзопланеты в других звёздных системах.

Как уверяет Лиза Калтенеггер, она с коллегой создала способ для поиска разума в космосе. Но нельзя исключать, что гипотетические внеземные цивилизации могут также искать жизнь на расстоянии многих световых лет именно таким способом.

Мы ищем разумную жизнь во Вселенной, но она может и сама найти нас и даже захотеть выйти на контакт. Мы же создали звёздную карту, по которой можно понять, где мы должны искать прежде всего, — цитируют Лизу Калтенеггер североамериканские СМИ со ссылкой на пресс-службу Корнеллского университета.

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