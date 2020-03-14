https://static.news.ru/photo/608b7ccc-65ec-11ea-a129-fa163e074e61_660.jpg Фото: Charles Golden/Brown University

Международная группа археологов обнаружила руины крупного города древних майя в ходе раскопок на территории мексиканского штата Чьяпас. Ряд признаков указывают на то, что населённый пункт был столицей одного из майяских царств.

Как пишет Phys.org, учёные нашли останки царского дворца и пирамид. Также обнаружены многочисленные надписи с описаниями ритуалов и битв. На некоторых руинах есть изображения богов и мифических животных.

Археологи считают, что имеют дело с главным городом царства майя Сак Ци. Это государственное образование не относилось к числу самых могущественных, судя по скромной по сравнению с другими раскопанными городами архитектуре. Территория царства была впервые заселена около 750 года до н. э. Приблизительно через столетие цивилизация майя пережила коллапс, причины которого до сих пор дебатируются в научной среде.

Ранее NEWS.ru писал о загадочной находке археологов при раскопках в Эквадоре. Учёные обнаружили останки детей в шлемах, сделанных из черепов. При этом черепа, из которых изготовили необычную экипировку, также были детскими.