https://static.news.ru/photo/4d8ca594-e5a7-11e9-94b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

В районе Гоголевского бульвара столичные археологи обнаружили части древней керамической вазы времён неолита.

Как пишет « Москва 24 », артефакты, скорее всего, пополнят коллекцию Музея Москвы.

Глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов назвал эту находку настоящим чудом.

Мы получили ещё одно подтверждение, что почти шесть тысяч лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди, — пояснил он.

Десяток черепков ямочно-гребенчатой керамики были найдены на глубине около четырёх метров. Их размер составляет от двух до пяти сантиметров.

Раскопки в районе Гоголевского бульвара начались весной 2019 года. Обнаруженные там артефакты специалисты относят к самому позднему периоду каменного века — к эпохе неолита.

Весной начались раскопки и в Большом Кремлёвском сквере. Президент России Владимир Путин посетил территорию, на которой работают специалисты, и дал поручение рассмотреть возможность увеличения пространства для археологических работ внутри древнейшего комплекса.

Директор Института археологии РАН академик Николай Макаров, комментируя поручение главы государства, рассказал, почему раскопки на территории Кремля очень важны для науки, писал News.ru.