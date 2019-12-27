Житель Анапы совершил двойное убийство из-за громкой музыки. Его жертвами стали соседи 60-летний мужчина и его 30-летний сын. Об этом
По версии следствия, вечером 3 февраля 2019 года во дворе родственников громко играла музыка, что мешало их 54-летнему соседу. Мужчина сделал замечание нарушителям его спокойствия, бросая при этом камни в их двор. Между тем, отец и сын вместе со своим знакомым пришли ко двору соседа, где стали предъявлять ему претензии по поводу сделанного замечания, — сообщали в пресс-службе ведомства.
Мужчина взял охотничье ружьё и выстрелил в голову пожилому соседу, затем 30-летний мужчина попытался вырвать из рук стрелка оружие, но мужчина сделал выстрел в живот. Оба пострадавших скончались на месте. После этого стрелявший мужчина вызвал полицию и скорую.
Инцидент произошёл на улице Грушевой села Супсех.
Ранее NEWS.ru писал о том, что стало известно, как провёл последние часы жизни стрелок с Лубянки. Сообщается, что мужчина был спокоен и хотел пройти курс по москвоведению на английском языке.
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