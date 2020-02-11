https://static.news.ru/photo/e9e7b6be-4cd0-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что как глава государства хочет победить бедность и войти в историю, а не разбогатеть.

Власть — это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории, — отметил Зеленский в интервью «Интерфаксу-Украина».

Президент назвал себя «топ-менеджером страны», которого нанял украинский народ, и пообещал отчитываться об эффективности своей работы.

Зеленский заявил, что его задача — за четыре года поднять украинские зарплаты до уровня 70–100% от польских. По мнению президента, рост благосостояния поможет вернуть на Украину миллионы граждан, которые уехали работать в Евросоюз.

Как писал NEWS.ru, 8 февраля Зеленский встретился с папой римским, который назвал его «президентом мира».