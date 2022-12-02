Захарова — о возможном закрытии «Дождя»: предателей нигде не любят

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

В истории со скандалом вокруг «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) телеканалу не помогло увольнение провинившегося корреспондента, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Не спасла их и ЛГБТ-символика, подчеркнула дипломат.

Не помогла «Дождю» сдача Коростелева? Надо было видеть, как его коллеги феерически слили. Супруга главного редактора «Дождя», она же главная по новостям на канале, Екатерина Котрикадзе сдавленным голосом сообщила в эфире, что журналист Коростелёв позволил мнение, которое могло создать двойственное ощущение о позиции канала. Интересно, да? Оказывается, у всего канала есть одно мнение, которого обязан придерживаться каждый корреспондент. Каминг-аут с размещением гей-символики канал тоже не спас? Вот это обидно, честное слово. Запомните, предателей нигде не любят, — написала Захарова.

Ранее «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать «Дождь» в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность. Несмотря на это, каналу придется заплатить штраф в размере 10 тысяч евро, а глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что «Дождь» должен покинуть страну.