Захарова назвала киевский режим «рупором Вашингтона»

Мария Захарова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Киевский режим превратился в рупор Вашингтона, с помощью которого Белый дом распространяет фейки и угрозы в адрес стран ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По её словам, тактика США заключается в том, чтобы натравливать команду Зеленского на европейских политиков.

С одной стороны, Киевский режим стал рупором, через который администрация в Вашингтоне распространяет любые порочащие, так и фейковые материалы. <...> Это способ угрозы и шантажа. А с другой стороны, это даёт ощущение киевскому режиму своей мощи, — сказала Захарова.

Она добавила, что за ранее поставленными высокими целями киевского режима о демократии и свободе скрывается настоящая жестокость. По её мнению, за всеми планами офиса Зеленского стоит внешний покровитель, создавая у киевских политиков «ложное чувство самостоятельности».

Ранее Захарова назвала «адской каруселью» поставки Западом оружия Украине. Они направлены на дальнейшую дестабилизацию ситуации и продолжение кровопролития, сказала она.