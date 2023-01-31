«Вызывает уважение»: торгпред РФ о работе немецких компаний в России Торгпред РФ в Берлине Соболев заявил об уважении к немецким компаниям в России

Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Торговый представитель РФ в Берлине Андрей Соболев заявил, что желание немецких компаний продолжать работу на российском рынке вызывает уважение, пишут «Известия». Он добавил, что продолжающих работу компаний ФРГ в России, «‌‎остается немало». Он указал на сложности с цепочками поставок, а также на усиленное давление Запада на различные предприятия.

В Германии крупные компании находятся под колоссальным давлением общественности, СМИ, международных корпоративных клиентов. В текущих обстоятельствах немецкие компании продолжают работать в России, что вызывает уважение и показывает их реальную заинтересованность в российском рынке, — сказал Соболев.

По его словам, основные барьеры создают западные страны своим компаниям, вынуждая последних отказываться от российских клиентов.

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков говорил, что показатели экспорта нефти Urals по морю достигли рекордных показателей из-за того, что Россия перестраивает рынок в азиатском направлении. По его словам, российские поставщики смогли найти наиболее эффективный способ доставки нефти в Китай и Индию — ее загружают в большие танкеры в международных водах с помощью других небольших танкеров.