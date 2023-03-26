Летящий из Нижнего Новгорода в Москву Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги Самолет рейса Нижний Новгород — Москва подал сигнал тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следующий рейсом Нижний Новгород — Москва, после взлета подал сигнал тревоги, судно возвращается в аэропорт вылета, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Причины подачи такого сигнала пока неизвестны.

Самолет Sukhoi Superjet рейсом Нижний Новгород — Москва подал сигнал бедствия и возвращается, — говорится в сообщении.

В авиаслужбах сообщили, что сигнал тревоги был отправлен спустя примерно 10 минут после взлета судна. В тот момент самолет находился на высоте около трех тысяч метров над городом. Борт почти сразу начал разворот и снижение для возврата в аэропорт вылета.

Ранее неподалеку от деревни Моньясово в Рязанской области пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП. В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета помимо пилота находился пассажир, они не пострадали.

В марте этого года Boeing 737 с пассажирами на борту, следовавший из Москвы, подал сигнал бедствия перед посадкой в Екатеринбурге. После того как командир экипажа сообщил о нештатной ситуации, самолет пошел на снижение.